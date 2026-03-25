Пьяный житель Сморгони рьяно приударил за девушкой на улице - возбуждено уголовное дело
Автор:Редакция news.by
Провал пикапера. Рано утром 48-летний житель Сморгони уже успел изрядно выпить и решил приударить за 29-летней девушкой, которая шла на работу.
Барышня так впечатлила пьянчугу, что он начал оказывать ей знаки внимания. Но дама не оценила пыл "ухажера", однако тот не успокоился, а перешел к более настойчивым действиям. В итоге девушку поддержали случайные прохожие, и ухажер убежал. Позже он был задержан, и в отношении него возбудили уголовное дело за злостное хулиганство.