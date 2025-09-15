3.63 BYN
Разоблачена группировка, которая вывела из России порядка 30 млн долларов для бизнесмена из Европы
ФСБ и СК заявили о разоблачении группировки, участники которой вывели из России порядка 30 млн долларов в интересах бизнесмена из Европы. ОПГ действовала в Москве, Самаре и Питере через подконтрольные микрокредитные организации. Для этого были заключены фиктивные договоры займа. Таким образом удалось совершить примерно 500 банковских транзакций. Активы перечисляли на счета иностранной фирмы. Банда насчитывала 6 человек. Выгодополучатель находится в Латвии. Он объявлен в международный розыск. Пятеро его подельников задержаны в России. Кроме того, двое из подозреваемых систематически финансово поддерживали ВСУ.
В силовых ведомствах России не исключают, что участников ОПГ может быть больше. Идет работа по установлению других фигурантов и всех обстоятельств совершенных преступлений. Подробности в видео.