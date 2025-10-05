Серая схема автохауса "Авалон Авто": как полтысячи клиентов лишились автомобилей

Владельцы автохауса "Авалон Авто", одного из ключевых игроков на белорусском рынке, подозреваются в крупном мошенничестве на миллионы долларов.

Многие автомобили, которые клиенты оставили в автохаусе для продажи, оказались в России. Там их след теряется. Обманутые клиенты остались и без авто, и без денег. Владельцы бизнеса находятся в розыске. Совет обманутым владельцам один - обращаться в милицию.

"Автосалон работает с 2019 года. Репутация у него прекрасная, работал хорошо, качественно выполнял работу. Все мои знакомые довольны автосалоном, своевременно отдавали деньги", - рассказал клиент Владимир.

На протяжении нескольких лет имя "Авалон" ассоциировалось на белорусском рынке с крупным, добропорядочным и надежным автохаусом. В соцсетях регулярно появлялись авто премиум-класса, и то, как их готовят к продаже, подчеркивая, что бережное отношение к авто - залог успеха. Компания предлагала поистине приятные условия: если мы не продадим ваш автомобиль, то выкупим сами. Быстрые сделки и щедрая цена подкупали клиентов.

Евгений, клиент автохауса "Авалон Авто":

"Мы обычная семья, оба работаем врачами. Я - сутками в операционной, жена - ежедневно в поликлинике, поэтому нет и времени продавать, да и особого спроса не было на самом деле. Это наша единственная машина, долго на нее копили, много лет работали, в том числе во время ковида, сейчас всего лишились".

Месячный договор у Евгения еще не истек, но его Peugeot уже давно находится в российском Иваново. Как машина могла оказаться за рубежом, водитель не понимает и не может вернуть.

"В розыске она числится с 12 сентября. Данных о регистрации, ОСАГО, ПТС нет. Она где-то спрятана скорее всего", - пояснил Евгений.

Владимир, клиент автохауса "Авалон Авто":

"Все люди верили в то, что салон работает и ничего не изменится, пока не поменялся собственник. Череда собственников сменилась, начиная с конца 2024 года. После этого начались проблемы".

Проблемы у компании начались еще летом. Опросив часть подозреваемых, следователи выяснили схему: сотрудники автохауса принимали машины на комиссию. После того, как авто снимали с учета, продавали в Россию, о чем белорусские владельцы даже не знали или узнавали постфактум. Когда речь заходила о деньгах - тянули время.

Еще месяц назад на парковке автомобили находились на каждом машиноместе. Сейчас стоянка практически пустая. Некоторым владельцам автомобилей повезло - их машины опечатаны, пока идет следствие.

Сегодня офис компании опечатан. Автоэксперты поясняют: при соблюдении законодательства автохаус работает, как часы, но владельцы бизнеса по какой-то причине перестали соблюдать закон и делали это нарочно.

Евгений Грачев, юрист автомобильного интернет-портала:

"В силу гражданского законодательства, когда собственник машины передает свой автомобиль для реализации в автохаус, то уже автохаус становится обязанным по данной сделке. После продажи автомобиля представители автохауса обязаны были незамедлительно вернуть автовладельцам деньги. В силу указа Президента № 504 возврат должен осуществляться только в безналичной форме. По факту, деньги либо возвращались частично, либо вообще не возвращались. Многие автовладельцы увидели свои машины на российских сайтах по заведомо заниженной цене, что говорит о том, что комиссионер в принципе не собирался исполнять данную сделку".

Сколько именно пострадавших - сказать сложно, по данным СК, их уже 500 человек. Сумма ущерба станет ясна после того, как всех опросят, на это явно уйдут месяцы. Уже понятно, что потери исчисляются миллионами долларов.

Сергей Старовойтов, начальник отдела по расследованию преступлений против собственности УСК по г. Минску:

"Вырученные средства шли на поддержание видимости благополучия бизнеса, личные нужды и покрытие долгов по классической схеме финансовой пирамиды. С каждым месяцем список обманутых пополнялся новыми именами. На сегодняшний день установлено, что жертвами мошеннической схемы стали 500 человек. В ходе расследования 31-летнему менеджеру организации, который являлся звеном преступной схемы, предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. С санкции прокурора к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Супруги-бизнесмены, еще до возбуждения уголовного дела, покинули территорию Республики Беларусь. В настоящее время с санкции прокурора к ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу, и они объявлены в розыск".

В рамках уголовного дела на машины наложен арест и они хранятся на стоянках, их могут передать на ответственное хранение собственникам. Автомобили, которые уже находятся в России, также под арестом, их судьба будет определяться судом.

"Нужно отдать должное самим потерпевшим, которые организовали специальные группы и начали искать свои автомобили на интернет-ресурсах и нашли их на территории России - Пенза, Орел, Дагестан, Краснодарский край, то есть во всех уголках России. Находили машины также частично и в Минске на платных стоянках, во дворах, что говорит о том, что комиссионер фактически данные машины прятал", - отметил Евгений Грачев.

"Следователи установили, что фигуранты продавали транспортные средства за границу по заниженной цене и без согласования с собственниками. При изучении договоров обнаружено, что в них отсутствует конкретные сроки выплаты денежных средств от реализации автомобилей. В ходе следствия удалось обнаружить порядка 60 транспортных средств, работа по установлению других автомобилей продолжается", - рассказал Сергей Старовойтов.

Между странами СНГ действует соглашение о сотрудничестве в борьбе с хищениями автотранспорта и обеспечение их возврата. Согласно ему, стороны, в случае обнаружения, задержания, ареста или изъятия похищенного автомобиля, в течение 20 дней уведомляют правоохранителей другой страны и принимают меры для сохранности авто. При возникновении спора о праве собственности похищенного автомобиля вопрос о законном владельце решается судом, используя национальное законодательство той страны, где был обнаружен транспорт.

"Первая группа пострадавших была организована неизвестно кем, там находилось 1,6 тыс. человек. Все мошенники, которые причастны к этой схеме, наблюдали за передвижениями белорусов в группе", - поделился клиент автохауса Владимир.