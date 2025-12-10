Школьницы хотели бесплатно скачать на смартфон онлайн-игру, а получили заблокированные телефоны

Хотели предсказание на картах таро и бесплатную онлайн-игру. Получили заблокированные телефоны. На уловки аферистов попались три школьницы. Девочкам 9, 16 и 17 лет. Две из них в милиции рассказали, что хотели бесплатно скачать на смартфон онлайн-игру. Они нашли тематическую группу в мессенджере, где один из пользователей предлагал помощь. По его совету школьницы на своих мобильных устройствах ввели логин и пароль чужих Apple ID, и очевидно, что после телефоны были заблокированы. После такого отец одной из девочек позвонил на линию 102.

А это уже история 16-летней девушки, которая нашла в социальной сети аккаунт таролога и продолжила с ней общение в мессенджере.

Татьяна Ковалева, старший инспектор ГИОС Ленинского РУВД г. Минска:

"За возврат доступа к аккаунтам аферисты потребовали выслать интимное фото, либо деньги. Несовершеннолетние не стали выполнять предлагаемые условия, а сообщили о случившемся родителям".

А это уже история 16-летней девушки, которая нашла в социальной сети аккаунт таролога и продолжила с ней общение в мессенджере.

школьница в милиции news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3cdeb4d5-c347-41b5-bc45-09cc4a15babc/conversions/a483edaa-3a91-4600-86e6-0d19df29a516-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3cdeb4d5-c347-41b5-bc45-09cc4a15babc/conversions/a483edaa-3a91-4600-86e6-0d19df29a516-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3cdeb4d5-c347-41b5-bc45-09cc4a15babc/conversions/a483edaa-3a91-4600-86e6-0d19df29a516-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3cdeb4d5-c347-41b5-bc45-09cc4a15babc/conversions/a483edaa-3a91-4600-86e6-0d19df29a516-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Я очень давно интересовалась картами Таро и в социальных сетях увидела девушку, которая в прямых эфирах делала расклады. Меня это заинтересовало, я написала ей лично в мессенджере, - рассказала девушка. - Несколько дней мы пообщались, она ответила на все интересующие меня вопросы, я перевела ей за это деньги. Через какое-то время наше общение стало доверительным, и девушка сообщила мне о том, что у нее сломался телефон, и она боится потерять свои данные. Попросила меня зайти со своего телефона в свой аккаунт. После этого мой аккаунт был заблокирован".

Татьяна Ковалева, старший инспектор ГИОС Ленинского РУВД Минска: