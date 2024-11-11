3.41 RUB
3.41 USD
3.54 EUR
ОбществоПолитикаПрезидентЭкономикаТехнологииПроисшествияРегионыКультураЗдоровьеСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Силы ПВО за ночь сбили 56 украинских БПЛА над тремя регионами России
56 украинских беспилотников сбиты над Россией ночью 28 декабря.
28 - над территорией Воронежской области, 17 - над Ростовской и 11 - над Белгородской. Атаки ВСУ на приграничные районы России случаются практически ежедневно.
27 декабря сообщалось о 13 уничтоженных украинских дронах над Брянской, Курской, Белгородской, Тульской и Астраханской областями.
Президент
Все
Узнали, какой любимый парфюм у Лукашенко - подробности 29 декабря в проекте "Время Первого"
Лукашенко подписал указ о помиловании еще 20 осужденных за экстремистские преступления
Лукашенко: Чтобы правильно определиться в будущей жизни, сегодня надо учиться
Президент Беларуси направил соболезнования в связи со смертью экс-премьера Индии Манмохана Сингха
Политика
Все
Общество
Все
Акция "Наши дети": пограничники поздравили воспитанников социально-педагогического центра Дзержинска
В Минском международном выставочном центре начала принимать посетителей выставка "Моя Беларусь"
Хоккеисты с подарками навестили пациентов РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии
Мозырь открывает второй день "Марафона единства". Расскажем, что в программе
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все