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Силы ПВО за ночь сбили 56 украинских БПЛА над тремя регионами России

56 украинских беспилотников сбиты над Россией ночью 28 декабря.

28 - над территорией Воронежской области, 17 - над Ростовской и 11 - над Белгородской. Атаки ВСУ на приграничные районы России случаются практически ежедневно.

27 декабря сообщалось о 13 уничтоженных украинских дронах над Брянской, Курской, Белгородской, Тульской и Астраханской областями.

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