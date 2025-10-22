СК Беларуси расследует схему мошенничества с авто на сумму свыше 150 тыс. рублей

Октябрьское районное отделение Следственного комитета по городу Минску устанавливает обстоятельства мошенничества, совершенного в особо крупном размере, сообщает БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

"По данным следствия, работники минской организации по продаже автомобилей искали в сети Интернет поставщиков для дальнейшего сотрудничества. В одном из мессенджеров они наткнулись на рекламное объявление российской компании. Изучив общедоступную информацию о фирме и не обнаружив подвоха, связались с ее менеджером. По видеосвязи два "сотрудника" подробно рассказывали о предоставляемых услугах по подбору и транспортировке автомобилей, высылали запрашиваемую информацию, фотографии интересующих машин. Помимо этого, директору минского предприятия предоставили контакты тех, кто уже приобретал транспортные средства через контрагента, и лжеклиенты подтвердили качество услуг компании", - сообщили в пресс-службе.

Прежде чем оформлять заказы для потребителей, работник минской фирмы решил приобрести автомобиль для себя. "Представитель фирмы" якобы провел индивидуальный осмотр, а также выездную диагностику выбранного авто. Процесс оформления договора проходил оперативно: мужчине выслали необходимые документы и видеозапись погрузки автомобиля на эвакуатор, чтобы убедить в подготовке к отправке. Все это укрепило доверие и никаких сомнений в реальности сделки у минчанина не возникло.

"Заказчику предоставили криптоадрес, объяснив это сложностями с международными переводами. Он перечислил предоплату и вскоре после этого лжеменеджер прислал ему фотографии автомобиля в транспортировочном боксе, уверяя, что именно в нем заказ будет доставлен. Уверенность в происходящем стала рушиться, когда "менеджер" начал затягивать сроки предоставления документов, и одновременно настойчиво предлагал оформить новые заказы. "Перестраховываясь", минчанин заявил, что после получения бумаг на приобретаемый им автомобиль будет рассмотрен вопрос о дальнейшем сотрудничестве", - сообщили в СК.

Только тогда ему выслали накладную, где неожиданно появилось название другой фирмы, с представителями которой он связался, заподозрив подвох. Они подтвердили - документ соответствуют их шаблону инвойса, но указанный в нем груз, перевозился еще в 2024 году.

"До того, как не вскрылся обман, в компанию, где работал потерпевший, обратились еще несколько человек, желающих приобрести транспортные средства через российского контрагента. Они также вносили полную предоплату. Мошеннической схемой причинен ущерб на сумму более 150 тыс. белорусских рублей", - сообщили в пресс-службе.