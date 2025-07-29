СК: упавший в Минске беспилотник был снабжен тротилом и поражающими элементами

Следственный комитет Беларуси расследует обстоятельства падения БПЛА в Минске. Инцидент произошел в ночь на 29 июля.

Как сообщает Минобороны, сегодня около двух часов ночи в небе над Беларусью был обнаружен и пресечен полет беспилотного летального аппарата. В результате воздействия на него средств радиоэлектронной борьбы аппарат упал в Минске в районе дома № 72 по ул. Матусевича.

Аппарат упал без взрыва, но его обломки повредили несколько припаркованных автомобилей и приземлились на придомовую территорию. Пострадавших нет, эвакуация жильцов не потребовалась.

На месте работала следственно-оперативная группа. "Во время осмотра были обнаружены фрагменты корпуса и крыльев, двигатель, навигационные приборы, а также боевая часть с тротилом и множеством металлических шариков", - говорится в сообщении СК.

Как видно из оперативного видео, опубликованного Следственным комитетом, отдельные части беспилотника имеют характерные отличительные особенности. Маркировки на его частях отсылают к производителям отдельных компонентов.

Следственный комитет продолжает выяснять обстоятельства происшествия. По факту нарушения воздушного пространства беспилотником проводится проверка и принимаются дополнительные меры по усилению контроля за использованием воздушного пространства. Ситуация находится на личном контроле Президента.