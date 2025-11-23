3.68 BYN
2.96 BYN
3.41 BYN
Следователи устанавливают обстоятельства гибели ребенка в Минске
Автор:Редакция news.by
Следователи устанавливают обстоятельства гибели ребенка в Минске, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Следственный комитет.
По данным следствия, днем 22 ноября с признаками падения с высоты у дома 4 по улице Ауэзова в Минске обнаружено тело 11-летней девочки.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
Фото: sk.gov.by