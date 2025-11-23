Следователи устанавливают обстоятельства гибели ребенка в Минске, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Следственный комитет.

По данным следствия, днем 22 ноября с признаками падения с высоты у дома 4 по улице Ауэзова в Минске обнаружено тело 11-летней девочки.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.