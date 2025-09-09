Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Сотрудники ГАИ помогли семье из Минска быстро домчаться до роддома

Сотрудники дорожной милиции помогли семье быстро и безопасно домчаться до роддома. Эмоциональной историей поделился новоиспеченный отец.

Все началось ночью. Пара решила не дожидаться скорой, а отправиться в больницу на своей машине. По пути супруги остановились у экипажа ГАИ и попросили сопроводить. На просьбу инспекторы отреагировали моментально.

В ту ночь семье случилось пополнение - родился сын.

ГАИроддом