Сотрудники ГАИ помогли семье из Минска быстро домчаться до роддома
Автор:Редакция news.by
Сотрудники дорожной милиции помогли семье быстро и безопасно домчаться до роддома. Эмоциональной историей поделился новоиспеченный отец.
Все началось ночью. Пара решила не дожидаться скорой, а отправиться в больницу на своей машине. По пути супруги остановились у экипажа ГАИ и попросили сопроводить. На просьбу инспекторы отреагировали моментально.
В ту ночь семье случилось пополнение - родился сын.