Страшное будущее все ближе? В интернете завирусилось видео с необычной разборкой

Драка может стать не только поводом для возбуждения уголовного дела, но триггером для хайпа Сети. В интернете завирусилось видео с необычной разборкой.



Отношения выясняли человек и робот. Была ли это просто тренировка киборга или действительно конфликт с человеком, не сообщается.



Но если второе, то страшное будущее, описанное Джеймсом Кэмероном, становится все ближе.