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Страшное будущее все ближе? В интернете завирусилось видео с необычной разборкой
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Драка может стать не только поводом для возбуждения уголовного дела, но триггером для хайпа Сети. В интернете завирусилось видео с необычной разборкой.
Отношения выясняли человек и робот. Была ли это просто тренировка киборга или действительно конфликт с человеком, не сообщается.
Но если второе, то страшное будущее, описанное Джеймсом Кэмероном, становится все ближе.