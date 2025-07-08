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Таможенники не пропустили в Беларусь 18 тонн макарон
Автор:Редакция news.by
В Беларусь не впустили 18 тонн макарон. Крупную партию товара везли из России без необходимых для этого документов, в том числе не было бумаг, подтверждающих качество продукции, сообщили в ГТК.
Грузовик остановили гомельские специалисты. Автомобилем управлял белорус. Общая цена перевозимых макаронных изделий составляла больше 66 тыс. рублей. До половины этой суммы перевозчику, вероятно, придется отдать в качестве штрафа, в отношении него начат административный процесс.