Таможня пресекла попытку ввоза в Беларусь 140 кг гашиша из Польши

Почти 140 килограммов гашиша не попали в Беларусь. Таможенники пресекли ввоз в Беларусь наркотика из Евросоюза. Автомобиль ехал через границу из Польши.

Как сообщили в ГТК, 320 брикетов со спрессованным веществом везли спрятанными в грузовике польского перевозчика вместе с алкогольной продукцией.

По оперативным данным, дурман перемещали для реализации не только в Беларуси, но и в России. Жители обеих стран задержаны по подозрению в причастности к преступной схеме. В наручниках оказались 8 человек в возрасте от 30 до 37 лет.

Сергей Парфенов, начальник главного управления организации борьбы с контрабандой ГТК Беларуси:

"Задержать 8 участников преступной группы удалось при проведении оперативно-обыскных мероприятий совместно с российскими таможенниками на территории двух стран. В настоящее время установлено, что задержанные граждане Республики Беларусь и России являются пособниками в преступлении, организаторами же являются граждане Литвы".

Сергей Парфенов, начальник главного управления организации борьбы с контрабандой ГТК Беларуси news.by