3.68 BYN
2.96 BYN
3.41 BYN
Таможня пресекла попытку ввоза в Беларусь 140 кг гашиша из Польши
Почти 140 килограммов гашиша не попали в Беларусь. Таможенники пресекли ввоз в Беларусь наркотика из Евросоюза. Автомобиль ехал через границу из Польши.
Как сообщили в ГТК, 320 брикетов со спрессованным веществом везли спрятанными в грузовике польского перевозчика вместе с алкогольной продукцией.
По оперативным данным, дурман перемещали для реализации не только в Беларуси, но и в России. Жители обеих стран задержаны по подозрению в причастности к преступной схеме. В наручниках оказались 8 человек в возрасте от 30 до 37 лет.
Сергей Парфенов, начальник главного управления организации борьбы с контрабандой ГТК Беларуси:
"Задержать 8 участников преступной группы удалось при проведении оперативно-обыскных мероприятий совместно с российскими таможенниками на территории двух стран. В настоящее время установлено, что задержанные граждане Республики Беларусь и России являются пособниками в преступлении, организаторами же являются граждане Литвы".
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела за контрабанду наркотиков, им грозит до 20 лет заключения, добавили в ведомстве.