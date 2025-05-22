Тело беженца обнаружили полоцкие пограничники на границе с Латвией

Фото: Скриншот видео ГПК news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6c3be709-87a9-4ec1-a8b5-d6dc67da244c/conversions/18d529ef-4157-4b9d-9932-0aa3406b2366-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6c3be709-87a9-4ec1-a8b5-d6dc67da244c/conversions/18d529ef-4157-4b9d-9932-0aa3406b2366-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6c3be709-87a9-4ec1-a8b5-d6dc67da244c/conversions/18d529ef-4157-4b9d-9932-0aa3406b2366-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6c3be709-87a9-4ec1-a8b5-d6dc67da244c/conversions/18d529ef-4157-4b9d-9932-0aa3406b2366-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: Скриншот видео ГПК

На латвийской границе в Верхнедвинском районе обнаружен труп беженца - мужчины арабской внешности, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Государственном погранкомитете.

Полоцкие пограничники вечером 21 мая обнаружили тело погибшего всего в паре метров от погранзаграждения. Труп находился у калитки для диких животных.

Документов и личных вещей при нем не было.

На месте работала следственно-оперативная группа. Как сообщили в Следственном комитете Беларуси, в ходе осмотра места происшествия найдены следы обуви и волочения - это может свидетельствовать, что тело выбросили на территорию Беларуси с сопредельной стороны. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти мужчины.

По данному инциденту Верхнедвинский РОСК проводит проверку.