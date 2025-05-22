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Тело беженца обнаружили полоцкие пограничники на границе с Латвией
На латвийской границе в Верхнедвинском районе обнаружен труп беженца - мужчины арабской внешности, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Государственном погранкомитете.
Полоцкие пограничники вечером 21 мая обнаружили тело погибшего всего в паре метров от погранзаграждения. Труп находился у калитки для диких животных.
Документов и личных вещей при нем не было.
На месте работала следственно-оперативная группа. Как сообщили в Следственном комитете Беларуси, в ходе осмотра места происшествия найдены следы обуви и волочения - это может свидетельствовать, что тело выбросили на территорию Беларуси с сопредельной стороны. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти мужчины.
По данному инциденту Верхнедвинский РОСК проводит проверку.
В ГПК отметили, что с начала месяца на белорусско-латвийской границе обнаружены уже шесть погибших беженцев, а с 2021 года на границе с Евросоюзом погибли 74 человека.