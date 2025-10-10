Смотреть онлайнПрограмма ТВ
У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 7,4

У берегов Филиппин произошло невероятно сильное землетрясение - его магнитуда составляла 7,4. СМИ сообщают об одном погибшем из-за обрушений.

В ряде регионов отменены занятия в школах и приостановлена работа госучреждений. Жителей прибрежных районов призвали немедленно эвакуироваться из-за угрозы цунами. Мощной приливной волны ожидают и в Индонезии: здесь также объявлена угроза цунами.

На Филиппинах только 10 дней назад уже случилось разрушительное и смертоносное землетрясение: тогда погибли 72 человека.

ПроисшествияВ миреЧП

Филиппиныземлетрясение