У берегов острова Лесбос перевернулась лодка с 38 мигрантами

У берегов греческого острова Лесбос затонула лодка с 38 мигрантами. По данным агентства Reuters, 4 человека утонули, их тела были обнаружены в море, 34 человека удалось спасти. Они добрались до берега, где их подобрали сотрудники береговой охраны.

Причины крушения пока неизвестны, полиция уже начала расследование. В операции участвуют 3 корабля и вертолет.

Греческий остров - один из основных пунктов въезда в ЕС для беженцев.

