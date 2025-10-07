3.68 BYN
У берегов острова Лесбос перевернулась лодка с 38 мигрантами
Автор:Редакция news.by
У берегов греческого острова Лесбос затонула лодка с 38 мигрантами. По данным агентства Reuters, 4 человека утонули, их тела были обнаружены в море, 34 человека удалось спасти. Они добрались до берега, где их подобрали сотрудники береговой охраны.
Причины крушения пока неизвестны, полиция уже начала расследование. В операции участвуют 3 корабля и вертолет.
Греческий остров - один из основных пунктов въезда в ЕС для беженцев.