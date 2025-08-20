3.69 BYN
У берегов штата Вирджиния разбился истребитель F-18
Автор:Редакция news.by
У берегов американского штата Вирджиния потерпел крушение истребитель F-18. Пилот катапультировался, и его удалось спасти. Причины инцидента выясняются.
Авария произошла вскоре после возвращения авианосца, на котором базировался разбившийся самолет из похода в Красное море, там американская эскадра осуществляла бомбардировки йеменских хуситов, но операция оказалась безуспешной, и корабли были отозваны на родину.