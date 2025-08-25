3.70 BYN
Уклонение от налогов - в Новополоцке коммерсанты не доплатили более миллиона рублей
Схему уклонения от уплаты налогов вскрыли бойцы БЭП в Новополоцке. Как выяснили оперативники, компаньоны принимали на работу сотрудников, но при этом официально их не оформляли.
Через несколько месяцев водителей якобы увольняли, а на самом деле переводили на новые фирмы. Все для того, чтобы не платить налоги. В итоге сэкономили почти миллион рублей.
Вадим Гердов, замначальника УБЭП УВД Витебского облисполкома:
"Преступники, нанимавшие водителей, регистрировали субъекты хозяйствования. При этом часть водителей работала нелегально. Выручка от перевозок скрывалась от налогообложения и использовалась на личные нужды участников схемы. Через несколько месяцев такие фирмы прекращали работу, а их персонал и деятельность переводились на новые аналогичные предприятия. Действиями злоумышленников государству причинен ущерб на сумму свыше 1 млн 300 тыс. белорусских рублей".
Возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов.