Уклонение от налогов - в Новополоцке коммерсанты не доплатили более миллиона рублей

Схему уклонения от уплаты налогов вскрыли бойцы БЭП в Новополоцке. Как выяснили оперативники, компаньоны принимали на работу сотрудников, но при этом официально их не оформляли.

Через несколько месяцев водителей якобы увольняли, а на самом деле переводили на новые фирмы. Все для того, чтобы не платить налоги. В итоге сэкономили почти миллион рублей.

Вадим Гердов, замначальника УБЭП УВД Витебского облисполкома:

"Преступники, нанимавшие водителей, регистрировали субъекты хозяйствования. При этом часть водителей работала нелегально. Выручка от перевозок скрывалась от налогообложения и использовалась на личные нужды участников схемы. Через несколько месяцев такие фирмы прекращали работу, а их персонал и деятельность переводились на новые аналогичные предприятия. Действиями злоумышленников государству причинен ущерб на сумму свыше 1 млн 300 тыс. белорусских рублей".

Вадим Гердов, замначальника УБЭП УВД Витебского облисполкома news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2f0daebb-fabf-46be-a876-76f2d87b4100/conversions/7e65bfb9-c473-4eb2-a516-53e153fea63d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2f0daebb-fabf-46be-a876-76f2d87b4100/conversions/7e65bfb9-c473-4eb2-a516-53e153fea63d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2f0daebb-fabf-46be-a876-76f2d87b4100/conversions/7e65bfb9-c473-4eb2-a516-53e153fea63d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2f0daebb-fabf-46be-a876-76f2d87b4100/conversions/7e65bfb9-c473-4eb2-a516-53e153fea63d-xl-___webp_1920.webp 1920w