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Утонувший человек найден в мелиоративном канале возле Молодечно
В мелиоративном канале возле Молодечно обнаружен утонувший. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на в МЧС.
1 декабря в 13.55 спасателям поступило сообщение об обнаружении утонувшего человека в мелиоративном канале возле г. Молодечно Минской области.
Работниками МЧС утонувший извлечен. Его личность устанавливается.
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