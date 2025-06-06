Энергетики Беларуси продолжают работать над восстановлением электроснабжения

Энергетики Беларуси всю ночь в усиленном режиме работали над устранением последствий непогоды.

Аварийно-восстановительные бригады восстанавливали электроснабжение в 85 населенных пунктах Минской области. Было задействовано 39 аварийных бригад и 48 единиц спецтехники. Активные восстановительные работы будут продолжаться до полного устранения всех неполадок.

5 июня на Беларусь обрушились сильнейшие ливни. В Минске вечером выпала почти половина месячной нормы осадков. Было затруднено движение транспорта, не работали светофоры, были затоплены многие улицы.