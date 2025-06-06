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Энергетики Беларуси продолжают работать над восстановлением электроснабжения
Энергетики Беларуси всю ночь в усиленном режиме работали над устранением последствий непогоды.
Аварийно-восстановительные бригады восстанавливали электроснабжение в 85 населенных пунктах Минской области. Было задействовано 39 аварийных бригад и 48 единиц спецтехники. Активные восстановительные работы будут продолжаться до полного устранения всех неполадок.
5 июня на Беларусь обрушились сильнейшие ливни. В Минске вечером выпала почти половина месячной нормы осадков. Было затруднено движение транспорта, не работали светофоры, были затоплены многие улицы.
В Гродненской области дороги, дворы и детские площадки буквально за 10 минут ушли под воду. Досталось и другим населенным пунктам. К счастью, никто не пострадал.