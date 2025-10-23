В агрогородке Полыковичи за ночь мужчина пытался угнать 3 машины

За ночь пытался угнать 3 машины - суд Могилевского района приговорил виновного к трем годам строгого режима. Неприятная история произошла в агрогородке Полыковичи. Ночью мужчина решил пробрался в гараж частного дома и завел БМВ, но был застигнут владельцем авто. Убежав, фигурант попытался угнать "жигули", но автомобиль заглох на соседней улице. Третья машина - Opel Astra - также оказалась незапертой. Выехав со двора, водитель не смог включить заднюю передачу и бросил транспорт на соседней улице. Правоохранители установили, что к преступлениям причастен один и тот же человек - 32-летний уроженец Горецкого района, а ныне житель Старых Дорог, ранее уже судимый за угон и кражу. На следующий день его задержали.