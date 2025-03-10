В американском штате Пенсильвания самолет рухнул на парковку около дома престарелых

Произошло это в городке Манхейм, пикировала одномоторная техника с пятью пассажирами на борту. В результате крушения начался пожар. Все находившиеся на борту выжили, однако получили травмы и были доставлены в местные больницы.

Предварительно, самолет вылетел из аэропорта Ланкастера, но вскоре после взлета потерял управление и упал. Причины инцидента выясняются. Позже в Сети появилась запись переговоров пилота с диспетчерами, согласно которой он сообщал о необходимости вернуться в аэропорт из-за открытой двери. Возможно, именно эта неисправность стала причиной аварии, однако официального подтверждения пока нет. Расследование инцидента продолжается.