В Ангарске в многоэтажке взорвался бытовой газ - один человек погиб
Автор:Редакция news.by
В российском Ангарске в результате взрыва бытового газа в многоэтажке погиб мужчина, еще трое жильцов пострадали, двое из них находятся в больнице. Тело 56-летнего мужчины обнаружили спасатели под завалами.
Жителей дома эвакуировали, городские власти сообщили об организации для них пункта временного размещения.
В городе введен режим чрезвычайной ситуации. Проводится обследование конструкций подъезда.