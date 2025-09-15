Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В Ангарске в многоэтажке взорвался бытовой газ - один человек погиб

В российском Ангарске в результате взрыва бытового газа в многоэтажке погиб мужчина, еще трое жильцов пострадали, двое из них находятся в больнице. Тело 56-летнего мужчины обнаружили спасатели под завалами.

Жителей дома эвакуировали, городские власти сообщили об организации для них пункта временного размещения.

В городе введен режим чрезвычайной ситуации. Проводится обследование конструкций подъезда.

