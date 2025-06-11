В Барановичском районе произошло ДТП - водитель автомобиля погиб

10 июня около 21:30 44-летний брестчанин на Peugeot двигался по дороге М1/Е30 Брест - Минск - граница РФ. По предварительной информации, на 246-м км трассы в Барановичском районе водитель не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля Audi под управлением 34-летнего жителя Бреста и столкнулся с ним. От удара Peugeot выехал на обочину, а автомобиль Audi - в левую полосу, где остановился. В это время по данной полосе двигался 37-летний житель Гродненской области на автобусе MAN. При возникновении препятствия и опасности для движения он не принял меры к снижению скорости и врезался в автомобиль Audi, после чего последний загорелся.