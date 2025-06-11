3.79 BYN
2.99 BYN
3.42 BYN
В Барановичском районе произошло ДТП - водитель автомобиля погиб
Водитель легкового автомобиля погиб в ДТП в Барановичском районе. Об этом сообщила БЕЛТА, ссылаясь на УВД Брестского облисполкома.
10 июня около 21:30 44-летний брестчанин на Peugeot двигался по дороге М1/Е30 Брест - Минск - граница РФ. По предварительной информации, на 246-м км трассы в Барановичском районе водитель не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля Audi под управлением 34-летнего жителя Бреста и столкнулся с ним. От удара Peugeot выехал на обочину, а автомобиль Audi - в левую полосу, где остановился. В это время по данной полосе двигался 37-летний житель Гродненской области на автобусе MAN. При возникновении препятствия и опасности для движения он не принял меры к снижению скорости и врезался в автомобиль Audi, после чего последний загорелся.
Водитель Audi погиб. Установлено, что в салоне автобуса MAN находились 22 пассажира. В результате ДТП 54-летняя пассажир автобуса после оказания медицинской помощи была отпущена. Возбуждено уголовное дело.