По оперативным данным, 17 декабря из-за сильного ветра с порывами до 25 м/с пострадали 6 населенных пунктов в Слуцком и Столбцовском районах Минской области. Повреждены кровли 1 жилого дома и 8 сельскохозяйственных зданий. Зафиксированы 6 случаев падения деревьев в Брестской (2), Гомельской (1) и Минской (3) областях. Упавшим деревом поврежден 1 автомобиль в Минской области.