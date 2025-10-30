3.71 BYN
В Беларуси за организацию договорных матчей задержали букмекеров
О громком разоблачении сообщает МВД Беларуси. За организацию договорных матчей задержаны букмекеры популярной конторы. 19 человек - руководители и участники организованной группы - занимались махинациями с 2021 года по настоящее время.
Сергей Ванагель, начальник отдела 5-го управления (по г. Минску) ГУБОПиК МВД Беларуси:
"На территории Беларуси и за ее пределами злоумышленники обманным путем похищали деньги граждан, которые делали ставки на сайте популярной букмекерской конторы 1XBET. Фигуранты организовывали договорные турниры по баскетболу и теннису, которые транслировались на ее сайте. В ходе обысков на спортивных объектах и в офисах в столице и Минской области обнаружены и изъяты оргтехника, документация, денежные средства и криптоактивы на сумму около полумиллиона долларов в эквиваленте".
Установлены и две сотни участников незаконных спортивных соревнований. Уточняется, что во главе группы стоят люди, которых уже несколько лет разыскивают российские силовики за организацию деятельности преступного сообщества. Договорные матчи попадают под уголовную статью "мошенничество". Наказание по ней - до 12 лет лишения свободы.