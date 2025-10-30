В Беларуси за организацию договорных матчей задержали букмекеров

О громком разоблачении сообщает МВД Беларуси. За организацию договорных матчей задержаны букмекеры популярной конторы. 19 человек - руководители и участники организованной группы - занимались махинациями с 2021 года по настоящее время.

Сергей Ванагель, начальник отдела 5-го управления (по г. Минску) ГУБОПиК МВД Беларуси:

"На территории Беларуси и за ее пределами злоумышленники обманным путем похищали деньги граждан, которые делали ставки на сайте популярной букмекерской конторы 1XBET. Фигуранты организовывали договорные турниры по баскетболу и теннису, которые транслировались на ее сайте. В ходе обысков на спортивных объектах и в офисах в столице и Минской области обнаружены и изъяты оргтехника, документация, денежные средства и криптоактивы на сумму около полумиллиона долларов в эквиваленте".