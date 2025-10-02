3.66 BYN
В Брестcкой области задержан юный хакер
Автор:Редакция news.by
В Пинском районе задержан 17-летний хакер. Подросток разработал вредоносное программное обеспечение.
С помощью него парень собирал личные реквизиты белорусов. Дальше данные попадали в руки мошенников за вознаграждение. Возбуждено уголовное дело за разработку вредоносных компьютерных программ.
Олег Колтуневич, врио начальника управления по борьбе с киберпреступностью УВД Брестского облисполкома:
"Сотрудники по противодействию киберпреступности Брестчины установили 17-летнего жителя Пинщины, который разрабатывал и распространял в интернете вредоносное программное обеспечение, предназначенное для незаконного сбора реквизитов банковских карт и персональных данных граждан".
Сейчас милиция устанавливает всех потерпевших от действий юного хакера.