В Брестcкой области задержан юный хакер

В Пинском районе задержан 17-летний хакер. Подросток разработал вредоносное программное обеспечение.

С помощью него парень собирал личные реквизиты белорусов. Дальше данные попадали в руки мошенников за вознаграждение. Возбуждено уголовное дело за разработку вредоносных компьютерных программ.

Олег Колтуневич, врио начальника управления по борьбе с киберпреступностью УВД Брестского облисполкома:

"Сотрудники по противодействию киберпреступности Брестчины установили 17-летнего жителя Пинщины, который разрабатывал и распространял в интернете вредоносное программное обеспечение, предназначенное для незаконного сбора реквизитов банковских карт и персональных данных граждан".