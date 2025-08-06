3.69 BYN
В Бурятии во время сплава погибла туристка из Беларуси
Автор:Редакция news.by
В Бурятии во время сплава погибла туристка из Беларуси
В Бурятии (РФ) после падения в реку погибла туристка из Беларуси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по республике.
"Ночью от специалиста службы "112" в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Бурятия поступило сообщение о том, что в Тункинском районе группа туристов, осуществлявшая сплав по реке Китой, встретила путешественников из Республики Беларусь в количестве шести человек, у которых произошло происшествие. В месте слияния рек Китой и Билюты женщина и мужчина упали в воду. Тело женщины найдено туристами, мужчину унесло течением", - говорится в сообщении.
Позже сообщили, что мужчина найден в удовлетворительном состоянии.