В Бурятии во время сплава погибла туристка из Беларуси

В Бурятии (РФ) после падения в реку погибла туристка из Беларуси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по республике.

"Ночью от специалиста службы "112" в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Бурятия поступило сообщение о том, что в Тункинском районе группа туристов, осуществлявшая сплав по реке Китой, встретила путешественников из Республики Беларусь в количестве шести человек, у которых произошло происшествие. В месте слияния рек Китой и Билюты женщина и мужчина упали в воду. Тело женщины найдено туристами, мужчину унесло течением", - говорится в сообщении.