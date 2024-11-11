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В Чаде террористы напали на президентский дворец

В Чаде террористы "Боко Харам" напали на президентский дворец. По данным властей, среди погибших в результате перестрелки 18 нападавших и один сотрудник служб безопасности. Всего в атаке участвовали 24 человека.

Отмечается, что дороги, ведущие к президентской резиденции, были оперативно заблокированы, а на улицах появились танки. Президент Чада в это время находился во дворце.

Сейчас ситуация под контролем. Cовпадение или нет, но атака произошла ровно после того, как Франция приступила к выводу своих войск из Чада по требованию местных властей.

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