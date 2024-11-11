В Чаде террористы напали на президентский дворец

В Чаде террористы "Боко Харам" напали на президентский дворец. По данным властей, среди погибших в результате перестрелки 18 нападавших и один сотрудник служб безопасности. Всего в атаке участвовали 24 человека.

Отмечается, что дороги, ведущие к президентской резиденции, были оперативно заблокированы, а на улицах появились танки. Президент Чада в это время находился во дворце.