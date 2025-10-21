В Гродненской области работники предприятия украли и продали почти 5 т мяса

В Гродненской области работники предприятия создавали излишки, чтобы потом их похитить и продать. В плане - 5 человек.

Согласно материалам уголовного дела, 51-летний начальник участка по убою скота вступил в преступный сговор с одним из подчиненных, а также с 42-летним неработающим жителем района. В скором времени к схеме присоединились еще 2 участника.

Инна Позняк, официальный представитель УСК по Гродненской области: