В Гродненской области работники предприятия украли и продали почти 5 т мяса
В Гродненской области работники предприятия создавали излишки, чтобы потом их похитить и продать. В плане - 5 человек.
Согласно материалам уголовного дела, 51-летний начальник участка по убою скота вступил в преступный сговор с одним из подчиненных, а также с 42-летним неработающим жителем района. В скором времени к схеме присоединились еще 2 участника.
Инна Позняк, официальный представитель УСК по Гродненской области:
"По данным следствия, с 2022 года по май 2025 года фигуранты завладели более 3300 кг говядины и 1500 кг свинины. Общий ущерб составил более 27 тысяч рублей. Следователем допрошены обвиняемые, все они рассказали о своем участии в хищении имущества, свою вину признали и в полном объеме возместили ущерб, причиненный преступлением, а также уплатили доход, полученный преступным путем".