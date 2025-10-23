3.66 BYN
В Гродно многодетный отец избил своего 14-летнего сына за плохое поведение в школе
Автор:Редакция news.by
В Гродно многодетный отец избил своего 14-летнего сына за плохое поведение в школе, возбуждено уголовное дело. Подростка пришлось госпитализировать.
Этой жуткой историей поделились сегодня в милиции. Как стало известно, мальчик пришел в школу со ссадинами и синяками. Учителя заметили это и обратились к медикам, те в свою очередь - в милицию. Мальчика из-за плохого самочувствия пришлось госпитализировать. Установлено, что накануне 38-летний отец нанес своему 14-летнему сыну не менее 10 ударов кулаком по голове и телу. У ребенка многочисленные кровоподтеки на шее, плечах, бедрах, животе, голове, сотрясение головного мозга, черепно-мозговая травма. Пострадавший отказался писать заявление на отца, но защищать подростка взялась прокуратура.