В Гродно мужчина рассчитывался чужой банковской картой, которую похитил на поминках

В октябре вдова пригласила к себе знакомых, чтобы помянуть умершего мужа. Один из гостей увидел на тумбочке банковскую карту хозяйки квартиры и украл ее. На протяжении четырех дней он рассчитывался за алкоголь, продукты и обувь, а также пополнил счет своего мобильного телефона.

Действия злоумышленника попали в поле зрения камер видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело.

Происшествия

Зона Х