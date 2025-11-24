В Гродно мужчина рассчитывался чужой банковской картой, которую похитил на поминках

В октябре вдова пригласила к себе знакомых, чтобы помянуть умершего мужа. Один из гостей увидел на тумбочке банковскую карту хозяйки квартиры и украл ее. На протяжении четырех дней он рассчитывался за алкоголь, продукты и обувь, а также пополнил счет своего мобильного телефона.