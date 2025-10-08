В Индии из-за приема сиропа от кашля Coldriff умерли 20 детей. Пятеро детей госпитализированы в критическом состоянии в городе Нагпур (штат Махараштра). Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на газету Amar Ujala.

Правительство заявило, что владелец компании по производству сиропа будет арестован.

Раджендра Шукла, член Законодательного собрания штата Мадхья-Прадеш, сообщил, что погибли дети в Чхиндваре, Пандхурне и Бетуле. Он настоятельно рекомендовал следовать рекомендациям индийского правительства о недопустимости давать сироп от кашля детям младше четырех лет. Он также заявил, что вчера посетил Нагпур, где госпитализированы пятеро детей. Он встретился с семьями детей. По его словам, прилагаются все усилия для спасения детей.

Как напоминает ТАСС, первый смертельный случай был зарегистрирован 2 сентября. Позднее сообщалось, что 14 детей умерли в центральном штате Мадхья-Прадеш. Согласно данным Министерства здравоохранения этого региона, сироп от кашля привел к острой почечной недостаточности, которая повлекла смерть детей.