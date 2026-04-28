В Индонезии число погибших при столкновении поезда с электричкой выросло до 14
Автор:Редакция news.by
Число погибших при столкновении двух поездов в индонезийской провинции Западная Ява достигло 14. Пострадали 84 человека, сообщают информагентства.
Поезд дальнего следования столкнулся с пригородной электричкой у станции города Бекаси. Поезд врезался в задний вагон электрички, предназначенный для женщин. Спасателям пришлось использовать спецоборудование, чтобы освободить из деформированного вагона нескольких пассажирок.
Все пострадавшие доставлены в больницы, полиция расследует причины аварии. В поезде дальнего следования находилось около 240 человек, они в безопасности.