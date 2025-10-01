3.65 BYN
В Индонезии зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1
Автор:Редакция news.by
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на глубине 163 километров в регионе Малукку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сейсмологическое и метеорологическое агентство Индонезии.
"Эпицентр землетрясения находился в 88 километрах к северо-востоку от юго-западного Малукского острова. Глубина землетрясения составляет 163 километра", - говорится в сообщении, опубликованном агентством.
По данных сейсмологов, есть вероятность афтершоков после землетрясения. Вероятность цунами отсутствует.