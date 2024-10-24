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В Италии погиб 15-летний сын белорусской гражданки - посольство Беларуси выясняет обстоятельства

В Италии найден мертвым 15-летний сын белорусской гражданки.

Посольство Беларуси проясняет ситуацию с гибелью 15-летнего сына гражданки Беларуси в Италии. Об этом сообщили в МИД Беларуси.

Предварительная причина суицида, которую озвучила местная полиция, - буллинг в учебном заведении. Подросток покончил с собой, использовав табельное оружие отца-полицейского.

Возбуждено уголовное дело. Мальчик был итальянским гражданином, тем не менее белорусский МИД готов, если будет соответствующее обращение, оказать всю необходимую консульско-правовую помощь. В ведомстве также выразили искреннее соболезнование семье в связи с трагедией.

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