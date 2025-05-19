В Калмыкии в ДТП с микроавтобусом погибли 7 человек

Фото из Telegram-канала МЧС Республики Калмыкия news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c23f28a5-c4ae-45d2-ac5a-adf3f1b6bb99/conversions/4a0020b2-2579-4006-8f02-5ea118a9a25f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c23f28a5-c4ae-45d2-ac5a-adf3f1b6bb99/conversions/4a0020b2-2579-4006-8f02-5ea118a9a25f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c23f28a5-c4ae-45d2-ac5a-adf3f1b6bb99/conversions/4a0020b2-2579-4006-8f02-5ea118a9a25f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c23f28a5-c4ae-45d2-ac5a-adf3f1b6bb99/conversions/4a0020b2-2579-4006-8f02-5ea118a9a25f-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото из Telegram-канала МЧС Республики Калмыкия

Пассажирский микроавтобус и грузовик столкнулись в Юстинском районе Калмыкии. Жертвами ДТП стали 7 человек, еще 11 получили травмы. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по республике, пишет ТАСС.

"Сегодня в 2:30 поступило сообщение о том, что на территории Юстинского района в районе поселка Цаган Аман произошло лобовое столкновение пассажирского микроавтобуса и грузового автомобиля. К сожалению, в результате ДТП семь человек погибли, 11 травмированы и доставлены в ЦРБ Юстинского района", - говорится в сообщении.