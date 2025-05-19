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В Калмыкии в ДТП с микроавтобусом погибли 7 человек

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Фото из Telegram-канала МЧС Республики Калмыкия

Пассажирский микроавтобус и грузовик столкнулись в Юстинском районе Калмыкии. Жертвами ДТП стали 7 человек, еще 11 получили травмы. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по республике, пишет ТАСС.

"Сегодня в 2:30 поступило сообщение о том, что на территории Юстинского района в районе поселка Цаган Аман произошло лобовое столкновение пассажирского микроавтобуса и грузового автомобиля. К сожалению, в результате ДТП семь человек погибли, 11 травмированы и доставлены в ЦРБ Юстинского района", - говорится в сообщении.

Всего в микроавтобусе, следовавшем по маршруту Волгоград - Астрахань, находился 21 человек, детей среди них не было. Сотрудники МЧС отключили автомобильные аккумуляторы на транспортных средствах и смыли горюче-смазочные материалы.

аварияДТПКалмыкия