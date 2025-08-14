В Казахстане ликвидировали звено, входящее в международную сеть интернет-мошенников

Звено, входящее в международную сеть интернет-мошенников, ликвидировали в Казахстане: в наручниках оказались пятеро парней от 19 до 24 лет, сообщает местный информационный медиапортал.

В создании кибер-ОПГ подозревается 21-летний молодой человек. По версии местной полиции, юное дарование координировало действия четырех дроповодов, которые через других подставных людей - дропов - обеспечивали транш украденных денег от потерпевших к "обнальщикам".

Пока известно о 8 преступных эпизодах, к которым могут быть причастны фигуранты. Общий ущерб от их действий, по предварительным подсчетам, оценивается в 70 тыс. долларов в эквиваленте.