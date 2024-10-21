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В Хьюстоне вертолет врезался в радиовышку

В США вертолет врезался в радиовышку на востоке Хьюстона.

Он моментально загорелся и рухнул.

На месте крушения работают спасательные бригады.

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