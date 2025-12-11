В Китае машина припарковалась автоматически, обхитрив конкурентку

Высокие технологии на службе у хитрости. В Китае водитель обхитрил мадам, которая охраняла парковочное место. Женщина встала на пути чужой машины, чтобы сохранить свободную локацию для мужа. Мимолетный диалог с незнакомкой не задался, поэтому шофер просто бросил свой автомобиль как попало и отошел в сторону. Недовольная дамочка пошла разбираться с мужчиной. Но, как только она отошла, машина припарковалась автоматически. Как говорится, хитрость хитростью побеждают.