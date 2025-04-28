В Китае во время шторма перевернулись четыре туристические лодки - 10 человек погибли, 70 пострадали

В китайской провинции Гуйчжоу на реке перевернулись четыре туристические лодки во время внезапного шторма. По предварительным данным, погибли не менее 10 человек, еще 70 пострадали. Их доставили в местную больницу.

Мощный шторм с грозой и проливным дождем натворил бед и в 20-миллионном Чэнду (административный центр китайской провинции Сычуань), центр мегаполиса затопило. Ураганный ветер был такой силы, что выбивал двери в магазинах, сносил торговые палатки на улице и обрывал линии электропередачи. А в провинции Ганьсу очевидцы сняли драматичное приближение песчаной бури - на кадрах громадная стена пыли накрывает город Дуньхуан.