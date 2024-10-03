В Клецке нетрезвый мужчина пытался изнасиловать 12-летнюю девочку, угрожая ей ножом

В милицию обратилась жительница Клецка и рассказала, что ее 12-летнюю дочь пытался изнасиловать неизвестный. Милиционеры по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался 41-летний местный житель.

Было установлено, что девочка играла во дворе, когда к ней подошел нетрезвый мужчина. Несовершеннолетней это не понравилось, и она убежала домой. Фигурант пошел за ней, проник в квартиру через незапертую дверь и под угрозой ножа совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера. Затем ребенку удалось убежать.