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В Клецке нетрезвый мужчина пытался изнасиловать 12-летнюю девочку, угрожая ей ножом

В Клецке нетрезвый мужчина пытался изнасиловать 12-летнюю девочку, угрожая ей ножом

Нетрезвый житель Клецка пытался изнасиловать 12-летнюю девочку, угрожая ей ножом, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство внутренних дел.

В милицию обратилась жительница Клецка и рассказала, что ее 12-летнюю дочь пытался изнасиловать неизвестный. Милиционеры по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался 41-летний местный житель.

Было установлено, что девочка играла во дворе, когда к ней подошел нетрезвый мужчина. Несовершеннолетней это не понравилось, и она убежала домой. Фигурант пошел за ней, проник в квартиру через незапертую дверь и под угрозой ножа совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера. Затем ребенку удалось убежать.

Следователи возбудили уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

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