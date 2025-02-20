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В Литве задержали две фуры с крупной партией белорусских сигарет более чем на 5,5 млн евро
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В Литве задержали две фуры с крупной партией белорусских сигарет более чем на 5,5 млн евроnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/34f1e447-ab57-416b-bafd-5b7f3dbd333c/conversions/6771663b-2e0f-456f-827c-e07a9fe5d160-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/34f1e447-ab57-416b-bafd-5b7f3dbd333c/conversions/6771663b-2e0f-456f-827c-e07a9fe5d160-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/34f1e447-ab57-416b-bafd-5b7f3dbd333c/conversions/6771663b-2e0f-456f-827c-e07a9fe5d160-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/34f1e447-ab57-416b-bafd-5b7f3dbd333c/conversions/6771663b-2e0f-456f-827c-e07a9fe5d160-xl-___webp_1920.webp 1920w
В Литве задержали две фуры с крупной партией белорусских сигарет больше чем на 5,5 млн евро. Это пока предварительная оценка, сообщили в литовской таможне.
По их данным, большегрузы с контрабандой остановили для проверки недалеко от Вильнюса. Водители, граждане Беларуси и Литвы, заявили, что везут в Польшу покрасочный инструмент. Но таможенники решили это перепроверить и отправили фуры на детальный досмотр на контрольно-пропускной пункт "Медининкай". Там и выяснилось, что полуприцепы фур наполнены сигаретами разных марок - всего насчитали больше 1,2 млн пачек.
Шоферам грозит крупный штраф или лишение свободы на срок до восьми лет.