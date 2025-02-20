В Литве задержали две фуры с крупной партией белорусских сигарет более чем на 5,5 млн евро

В Литве задержали две фуры с крупной партией белорусских сигарет больше чем на 5,5 млн евро. Это пока предварительная оценка, сообщили в литовской таможне.

По их данным, большегрузы с контрабандой остановили для проверки недалеко от Вильнюса. Водители, граждане Беларуси и Литвы, заявили, что везут в Польшу покрасочный инструмент. Но таможенники решили это перепроверить и отправили фуры на детальный досмотр на контрольно-пропускной пункт "Медининкай". Там и выяснилось, что полуприцепы фур наполнены сигаретами разных марок - всего насчитали больше 1,2 млн пачек.