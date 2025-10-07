В центре Мадрида рухнуло здание - есть пострадавшие

В центре Мадрида рухнуло здание. Минимум 8 человек пострадали, один из них в тяжелом состоянии госпитализирован.

По данным местных СМИ, в результате инцидента обвалилось несколько перекрытий, что привело к частичному разрушению этажей. По предварительной информации, здание готовили под размещение отеля.