В центре Мадрида рухнуло здание - есть пострадавшие
Автор:Редакция news.by
В центре Мадрида рухнуло здание. Минимум 8 человек пострадали, один из них в тяжелом состоянии госпитализирован.
По данным местных СМИ, в результате инцидента обвалилось несколько перекрытий, что привело к частичному разрушению этажей. По предварительной информации, здание готовили под размещение отеля.
На месте происшествия работают экстренные службы, спасатели продолжают разбор завалов. Причины инцидента выясняются.
Фото: РИА Новости