В центре Мадрида рухнуло здание - есть пострадавшие

В центре Мадрида рухнуло здание. Минимум 8 человек пострадали, один из них в тяжелом состоянии госпитализирован.

По данным местных СМИ, в результате инцидента обвалилось несколько перекрытий, что привело к частичному разрушению этажей. По предварительной информации, здание готовили под размещение отеля.

На месте происшествия работают экстренные службы, спасатели продолжают разбор завалов. Причины инцидента выясняются.

Фото: РИА Новости

Разделы:

ПроисшествияВ мире

Теги:

Испанияобрушениежертвы