В Минске из окна на пятом этаже выпал ребенок - он погиб

В Минске мальчик выпал из окна пятого этажа. Ребенок погиб, сообщает Следственный комитет (СК).

Трагедия произошла 9 августа. Предварительно известно, что мальчик (1 год и 9 месяцев) находился у подруги матери, которая поручила присматривать за ним своей 13-летней дочери. "В какой-то момент он остался один в комнате, взобрался на подоконник, открыл окно и упал с высоты пятого этажа. От полученных травм ребенок скончался", - рассказали в ведомстве.

По данным СК, на месте происшествия работала следственно-оперативная группа. В ходе осмотра установлено, что окна квартиры оборудованы защитными механизмами в виде замка, однако на момент происшествия они не были заперты.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего. Особое внимание уделяется причинам и условиям, способствовавшим гибели ребенка.