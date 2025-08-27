В Минске мужчина нашел банковскую карту и устроил шопинг

Правоохранители вышли на подозреваемого, это 43-летний заместитель директора одной из столичных фирм. Мужчина признался, что заметил чужую карту и решил проверить, работает ли она. Сначала закупался в универмаге, а после в строительном магазине. Когда приобрел все необходимое, вернул пластик на то же место. Сумма причиненного ущерба составила более 100 рублей.