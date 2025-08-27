Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЧПЗона X

В Минске мужчина нашел банковскую карту и устроил шопинг

Мужчина хотел проверить, работает ли чужая банковская карта и стал фигурантом уголовного дела.

В милицию обратился житель Минска, который ночью потерял банковскую карту, а вскоре обнаружил - с пластика уходят накопления.

Правоохранители вышли на подозреваемого, это 43-летний заместитель директора одной из столичных фирм. Мужчина признался, что заметил чужую карту и решил проверить, работает ли она. Сначала закупался в универмаге, а после в строительном магазине. Когда приобрел все необходимое, вернул пластик на то же место. Сумма причиненного ущерба составила более 100 рублей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

уголовное деломошенничествонарушение закона