В Минске школьница хотела скачать онлайн-игру и стала жертвой аферистов
В Минске 11-летняя школьница хотела бесплатно скачать популярную онлайн-игру и стала жертвой аферистов, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
Девочка в соцсети написала незнакомцу, который обещал доступ к игре. По его инструкциям она ввела чужой Apple ID на своем телефоне. После этого устройство было заблокировано. Мошенники потребовали 1,5 тыс. руб. за восстановление доступа.
Школьница не поддалась на уловки аферистов и сразу рассказала о случившемся маме. Вместе они обратились в милицию.
По факту вымогательства возбуждено уголовное дело.
Правоохранители напоминают: не стоит вводить на своем смартфоне данные чужого Apple ID или iCloud и скачивать приложения, которых нет в официальном магазине. "Кроме того, не отключайте Face ID, иначе рискуете навсегда потерять доступ к своему телефону и хранилищу", - подчеркнули в милиции.