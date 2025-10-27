В Минске школьница хотела скачать онлайн-игру и стала жертвой аферистов

В Минске 11-летняя школьница хотела бесплатно скачать популярную онлайн-игру и стала жертвой аферистов, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Девочка в соцсети написала незнакомцу, который обещал доступ к игре. По его инструкциям она ввела чужой Apple ID на своем телефоне. После этого устройство было заблокировано. Мошенники потребовали 1,5 тыс. руб. за восстановление доступа.

Школьница не поддалась на уловки аферистов и сразу рассказала о случившемся маме. Вместе они обратились в милицию.

По факту вымогательства возбуждено уголовное дело.