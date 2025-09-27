В Минске задержана группировка нацистов - об этом рассказали в ГУВД. В рамках профилактических мероприятий в молодежной и субкультурной среде правоохранители арестовали приверженцев нацистской и фашистской идеологии. Установлены их личности, связи и каналы распространения деструктивной информации.

Владимир Кубраков, замначальника Центрального РУВД Минска - начальника криминальной милиции:

"Мы установили связи и каналы передачи деструктивной информации. В ходе обыска изъяты материалы, содержащие нацистскую символику, экстремистскую литературу и предметы, используемые для пропаганды идеологии насилия и ненависти. В настоящий момент сотрудниками милиции проводится проверка для установления всех фактов деструктивных проявлений, выявления возможных сообщников и пособников задержанных. Кроме того ежедневно мы мониторим интернет на предмет выявления деструктивной информации с целью недопущения ее распространения".

"Борьба с проявлением фашизма и нацизма является приоритетной задачей, требующей постоянного внимания и скоординированных усилий. Планируется проведение комплекса мероприятий, направленных на повышение осведомленности молодежи об опасности экстремистских идеологий и формирование неприятия любых форм дискриминации и нетерпимости. Особое внимание будет уделено работе с учебными заведениями и молодежными организациями", - рассказала Наталья Ганусевич, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома.