В Могилеве изъято более килограмма психотропов
Крупная партия психоактивных веществ изъята из незаконного оборота в результате спецоперации наркоконтроля. Оперативникам удалось выйти на троих жителей Могилева.
Молодые люди в возрасте от 18 до 22 лет забирали крупные партии наркотиков, фасовали их на мелкие части и делали закладки для потребителей. Работали наркокурьеры на территории Могилевской области менее двух недель.
Артем Моисеев, начальник ОНиПТЛ Ленинского РУВД г. Могилева:
"В Могилеве оперативники наркоконтроля с поличным задержали троих жителей Могилевской области. Установлено, что они работали оптово-розничными курьерами на интернет-магазин по продаже наркотиков. При них обнаружено особо опасное наркотическое вещество - альфа-PVP - общим весом около 1 кг. Работа фигурантов продлилась менее 2 недель".
Следователями возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы.