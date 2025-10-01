В Могилеве изъято более килограмма психотропов

Крупная партия психоактивных веществ изъята из незаконного оборота в результате спецоперации наркоконтроля. Оперативникам удалось выйти на троих жителей Могилева.

Молодые люди в возрасте от 18 до 22 лет забирали крупные партии наркотиков, фасовали их на мелкие части и делали закладки для потребителей. Работали наркокурьеры на территории Могилевской области менее двух недель.

Артем Моисеев, начальник ОНиПТЛ Ленинского РУВД г. Могилева:

"В Могилеве оперативники наркоконтроля с поличным задержали троих жителей Могилевской области. Установлено, что они работали оптово-розничными курьерами на интернет-магазин по продаже наркотиков. При них обнаружено особо опасное наркотическое вещество - альфа-PVP - общим весом около 1 кг. Работа фигурантов продлилась менее 2 недель".

Артем Моисеев, начальник ОНиПТЛ Ленинского РУВД г. Могилева