В Мозыре легковушка совершила наезд на пешехода - женщина погибла

ДТП с трагическим исходом произошло 20 октября около 07:00 в Мозыре. 50-летний водитель на "Опель Комбо", двигаясь по улице Интернациональной в направлении улицы Ульяновской, совершил наезд на 63-летнюю женщину-пешехода. Она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

"Водителям при подъезде к пешеходным переходам необходимо заблаговременно снижать скорость вплоть до полной остановки и уступать дорогу пешеходам. Пешеходам, прежде чем пересечь проезжую часть дороги, необходимо убедиться в безопасности выхода на дорогу, посмотрев по сторонам, и только после того, как все водители остановились, пересекать проезжую часть. В темное время суток обязательно использование световозвращающих элементов", - напомнили в ГАИ УВД.