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В начальной школе Токио вспыхнул пожар, 10 человек пострадали
Автор:Редакция news.by
10 человек пострадали в результате пожара в начальной школе в токийском районе Кита. Огонь вспыхнул возле музыкального класса на верхнем этаже четырехэтажного здания.
Пожарные спасли одного учителя и нескольких школьников. Остальные своевременно покинули здание. Среди пострадавших - восемь детей и два преподавателя. Все они надышались дымом, но угрозы их жизни нет. Причина пожара все еще расследуется.
Фото: pexels.com